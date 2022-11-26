Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Polonya ile Suudi Arabistan, C Grubu maçında karşı karşıya geliyor.
STAT: Education City
HAKEM: Wilton Sampaio (Brezilya)
SAAT: 16.00
YAYIN: TRT 1
POLONYA: Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski - Krychowiak, Bielik - Zielinski, Frankowski - Milik, Lewandowski
SUUDİ ARABİSTAN: Owais - Abdulhamid, Al-Najei, Al-Bulayhi, Al-Burayk - Al-Malki, Al-Breik, Al-Amri, Kanno, Al-Dawsari - Al-Shehri
Suudi Arabistan gruptaki ilk maçında büyük bir sürprize imza atarak şampiyonanın favorilerinden Arjantin'i 1-0 mağlup etmişti. Polonya ise oyuncusu Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Meksika ile golsüz berabere kalmıştı.
Suudi Arabistan 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantilemek, Polonya da kazanarak, rakibini geride bırakmak istiyor.
Arap temsilcisinde, Arjantin maçında sakatlanan savunma oyuncusu Yasser Al-Shahrani forma giymiyor.
İKİNCİ RANDEVULARI
İki takım tarihlerinde yalnızca bir kez karşı karşıya geldi. 2006 yılında Riyad'da oynanan hazırlık maçını Polonya 2-1 kazandı.
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