Polonyalı aile yüz bin ışıkla süsledikleri evlerini yeni yıla hazırladı

Polonyalı aile yüz bin ışıkla süsledikleri evlerini yeni yıla hazırladı

Polonya'nın Nowy Sacz bölgesinde yer alan Ptaszkowa köyünde yaşayan Jurczynski Ailesi, her yıl Noel ve yılbaşı hazırlıkları kapsamında evlerini binlerce ışıkla süslüyor.

Ağustos ayından beri hazırlıkları süren evin bahçesinde Noel Baba kızağı, ışıklandırılmış birçok hayvan figürü ve farklı şekillerde heykeller yer alıyor.

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Bu yıl yaklaşık yüz bin ışıkla evlerini dekore eden Jurczynski Ailesi'nin evi, bölgeye gelen ziyaretçiler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.