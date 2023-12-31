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        Haberler Dünya Polonyalı aile yüz bin ışıkla süsledikleri evlerini yeni yıla hazırladı

        Polonyalı aile yüz bin ışıkla süsledikleri evlerini yeni yıla hazırladı

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da Polonya'daki evlerini binlerce ışık ile süsleyen Jurczynski Ailesi'nin evi, Noel nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçiler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 10:18 Güncelleme: 31.12.2023 - 10:18
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        Polonya'nın Nowy Sacz bölgesinde yer alan Ptaszkowa köyünde yaşayan Jurczynski Ailesi, her yıl Noel ve yılbaşı hazırlıkları kapsamında evlerini binlerce ışıkla süslüyor.

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        Ağustos ayından beri hazırlıkları süren evin bahçesinde Noel Baba kızağı, ışıklandırılmış birçok hayvan figürü ve farklı şekillerde heykeller yer alıyor.

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        Bu yıl yaklaşık yüz bin ışıkla evlerini dekore eden Jurczynski Ailesi'nin evi, bölgeye gelen ziyaretçiler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

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