Polonyalı çiftçilerden çirkin hareket

Polonya-Belarus sınırında düzensiz göçmen yoğunluğunun artması ve Belarus sınırında bir düzensiz göçmen tarafından göğsünden bıçaklanan bir Polonya askerinin 6 Haziran'da hayatını kaybetmesi, ülkede göçmen karşıtlığının artmasına neden oldu.

Polonyalı çiftçiler, Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelerek Belarus üzerinden Avrupa Birliği sınırını geçmeye çalışan göçmenlere karşı görülmemiş bir önleme başvurdu. Çiftçi örgütleri, sistemli bir şekilde sınır bölgesine domuz gübresi dökmeye başladı.

Polonya’da hükümet politikalarından memnun olmayan çiftçilerin destek verdiği Ulusal Çiftçi Protestosu Hareketi (OOPR) temsilcilerinden Damian Murawiec, “Domuz gübresi kullanırsak, göçmenler dini inançları nedeniyle bu bölgeden uzak duracaktır. Domuz gübresi, bu alanlardan geçmek istememelerine neden olacaktır” dedi.