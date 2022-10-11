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Alanya'da Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Polonyalı turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu

Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu
Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu
0:00 / 0:00
AA

Antalya'da tatil yapan yabancı turist otel odasında ölü bulundu

Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde bir tesiste tatil yapan Polonyalı turist Marek Wysowoski'nin (64) uzun süre dışarı çıkmamasından şüphelenen otel görevlileri turistin odasına girdi. Turistin yerde hareketsiz yattığını gören görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine otele jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Wysowoski'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Turistin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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