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Polonyalı yetkilinin Ukrayna'da aldığı hediye patladı

Polonya İçişleri Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Polonyalı emniyet yetkilisi Jarosław Szymczyk'in üst düzey bir Ukraynalı yetkiliden aldığı hediyenin patlamasının ardından hafif yaralarla hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Polonyalı yetkilinin Ukrayna'da aldığı hediye patladı
HABERTURK.COM

Açıklamada, "Dün saat 07.50 sıralarında emniyet müdürlüğünün yanındaki bir odada patlama meydana geldi. Szymczyk'in 11 ve 12 Aralık'ta Ukrayna'ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti sırasında aldığı hediyelerden birinin patladığını belirledik" denildi.

Bakanlık, Szymczyk'in ziyaret sırasında Ukrayna polisi ve devlet acil servislerinin başkanlarıyla görüştüğünü ve hediyenin Ukraynalı yetkililerden birinin hediyesi olduğunu söyledi.

Szymczyk, gözlem amaçlı hastanede tutulurken bakanlık "Polonya tarafı Ukrayna tarafından bir açıklama yapmasını istedi" açıklamasında bulundu.

* Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

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