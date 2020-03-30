"Polyester devi"nin üretimi Kovid-19'la mücadeleye göre şekillendi - ADANA

AA

SASA Genel Müdürü İrfan Başkır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un, planladıkları yatırımların yavaş yavaş devreye girdiği bir başlangıç yılı olduğunu belirtti.

Ciddi bir yatırım hamlesini hayata geçirdiklerini aktaran Başkır, polyester elyaf tesisi yatırımlarının devreye alınmasıyla polyester üretim kapasitelerinin yıllık 350 bin tondan 700 bin tona ulaştığını ifade etti.Başkır, mayıs ayında "ikinci faz" ve haziranda "üçüncü faz" yatırımlarla kapasitelerinin 1,4 milyon ton seviyesine ulaşacağını dile getirdi.

- Üretime Kovid-19 etkisi

İrfan Başkır, ürettikleri polyesterin ev tekstilinden hijyene, medikal ürünlerden ambalajlara kadar birçok farklı sektörde kullanıldığını ifade etti.

SASA'nın bu sektörlere polyester sağlayan bir üretici konumunda olduğunu vurgulayan Başkır, sağlık, hijyen ve ambalaj üreticilerinin, portföylerindeki payının yaklaşık yüzde 60 olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınının etkisiyle artan taleple, bu oranın yukarı yönde değiştiğini bildiren Başkır, "Koronavirüs salgını nedeniyle hem iç piyasadan hem de yurt dışı müşterilerimizden yaklaşık yüzde 20'lik artışla ilave siparişler aldık. Mevcut kapasitemizi de hızlı bir şekilde bu taleplere cevap verecek şekilde organize ettik." diye konuştu.

Siparişlerdeki artışın büyük bölümünün yurt dışı kaynaklı olduğunu belirten Başkır, "Tekstil alanındaki kullanımda olası bir düşüşü diğer sektörlerdeki artışla çok rahat kompanse (telafi) edebileceğimiz bir dönemi geçireceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Yerli üretimin önemi

Başkır, bu süreçte yerli üretimin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Salgın sebebiyle bu yerli üretim seferberliğinin arkasında çok daha farklı, haklı ilave bir gerekçe daha ortaya çıkmış oldu. İhtiyacımız olacak ana girdiler, birtakım sağlık ürünleri veya ambalaj malzemelerinin tedarikiyle ilgili ülkemizde yapılacak her türlü üretim mutlak surette büyük önem arz etmeye başladı. Buradan şunu anlamalıyız ki SASA'nın yapmış olduğu bu yatırımların gerek cari açığın azaltılmasına yönelik gerekse güncel tedarik yönetimleriyle ilgili son yaşadığımız sebeplerle ne kadar haklı birtakım gerekçelere dayandığı net olarak ortaya konulmuştur."

Yatırım süreçlerinin tamamlanmasının ardından çalışmalarına farklı alanlarda da devam edeceklerini anlatan Başkır, Ar-Ge birimlerinin doğada çözünebilir nitelikteki ambalaj ürünlerinin üretimi konusunda çok ciddi çalışmalar yaptığını sözlerine ekledi.