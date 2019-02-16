2019 polis alımları binlerce vatandaş tarafından sıkça araştırılan konulardan birisi oldu. Bakan Soylu geçtiğimiz aylarda 10 bin polis alımı yapacağını duyuyarak alımların başlayacağı tarihi de açıkladı. Buna göre, onbinlerce vatandaş polis olabilmek için başvurularının ne zaman başlayacağını ve başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı. Polis Akademisi Başkanlığı polis alımları ile ilgili detayları internet sitesinden yayınladı.

24. DÖNEM POMEM POLİS ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

24. dönem POMEM başvurularının 23. dönem eğitim sürücenin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor. Yaklaşık 4 ay sonra Polis Akademisi Başkanlığı tarafından başvuru tarihlerinin açıklanacağı ön görülmekte

POLİS ALIMI DUYURULARI İÇİN TIKLA

POLİS ALIMLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 2019 24. DÖNEM

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

POMEM BAŞVURULARINDA KPSS PUANI KAÇ OLMALI?

Adaylarda, 31 Aralık 2018 itibarıyla 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise bu sınavlarda P3 puan türünde en az (48,00) ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı KPSS P93 puan türünde en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak gibi şartlar aranıyordu.