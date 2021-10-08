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POMEM 27. Dönem sonuçları için geri sayım başladı! POMEM mülakat sonuçları ne zaman? POMEM sonuç ekranı

Milyonlarca adayın heyecanla beklediği POMEM 27. Dönem sonuçları için geri sayım başladı. Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) üzerinden yayınlanacak POMEM sonuçları gündemde. 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuç ekranı ve POMEM sonuçlarıyla ilgili son durum

POMEM 27. Dönem sonuçları için geri sayım başladı! POMEM mülakat sonuçları ne zaman? POMEM sonuç ekranı

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 15 Şubat 2021'de gerçekleşen POMEM sınavları tamamlandı, sınava katılan binlerce adayın gözleri POMEM sonuç tarihine çevrildi. POMEM sonuçlarına göre lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın polis alımı yapılacak. İşte POMEM sözlü mülakat sonuçları ile ilgili detaylar...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının en geç 1 Ekim Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyordu. Ancak sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizler paylaşacağız.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

POLİS AKADEMİSİ NEDİR?

Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur. Akademi görev ve yetkileri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

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