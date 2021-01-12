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POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sınav tarihleri ne zaman

POMEM 27. dönem başvuruları sona erdi. Ön başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınav tarihleri de belli oluyor. Peki, POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı? POMEM sınav tarihleri belli oldu mu? İşte POMEM 27. dönem sınavları ile ilgili merak edilen detaylar...

POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sınav tarihleri ne zaman

Yurt genelindeki binlerce polis adayının merakla araştırdığı POMEM sınav tarihleri için heyecan dorukta. Adaylar, büyük bir heyecanla 27. POMEM sınavı ne zaman, hangi gün sorularının cevaplarını arıyor. İşte son durum...

POMEM SINAVLARI NE ZAMAN?

27. Dönem POMEM sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Ön başvuru sonuçları değerlendirildikten sonra sınav tarihlerinin yayımlanması bekleniyor. Sınav ve 27. Dönem POMEM alımı ile ilgili bilgilere Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurular sayfasından ulaşabilirsiniz.

POMEM DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV ESASLARI

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru yaparak sınava katılacaklarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

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