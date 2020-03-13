POMEM mülakat sonuçları hala açıklanmadı. Polis Akademisi'nin resmi sitesi sık sık kontrol edilirken herhangi bir açıklama olup olmadığı sorgulanıyor.

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanak?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı net tarih henüz belli olmadı ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yakın bir tarihi işaret etmişti. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda Polis Akademisi Başkanlığı’nın duyurular sayfası üzerinden yapılan duyuru ile kamuoyu bilgilendirilecek.

Soylu, 26. dönem POMEM'lere 7 bin kadın ve erkek polis adayı alımlarına ilişki şunları söylemişti:"Polis özel harekat mülakatları bitti, öyle biliyorum, sonuçları önümüzdeki günler içinde açıklarlar, yakın bir zamanda açıklarlar. POMEM'de de zannediyorum mülakatlar bitmiştir, yani bitmek üzereydi en son benim bildiğim. Daha doğrusu Elazığ ve Van depremleri olmadan önce bittiğini düşünüyorum. Eğer bitmişse, sınav sonuçlarının açıklanması hazırlıkları yapılıyordur. Ama ilk önce polis özel harekatın hemen hemen mülakatlarının bittiğini, açıklamaya hazır hale getirilmeye çalışıldığını biliyorum.

2020 POMEM sonuçlar nasıl öğrenilecek?

Adaylar, 2020 POMEM sonuçlarını sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının //www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları, adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilmeyecek

Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.