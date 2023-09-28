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        Haberler Gündem POMEM POLİS ALIMI SON DURUM | 31. Dönem POMEM başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu ve şartları neler?

        POMEM 31.Dönem başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu ve şartları neler?

        Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) başvuru tarihleri bekleniyor. 30. dönem sınav sonuçlarının 29 Mayıs tarihinde açıklanmasının ardından gözler 31. dönem POMEM polis alımı başvurularına çevrildi. İşte POMEM 31. Dönem başvuru tarihlerine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 11:10 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:10
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        POMEM 31. Dönem başvuru tarihleri ve şartları gündemdeki yerini koruyor. 30. dönem POMEM polis alımında toplamda kadın ve erkek olarak 10 bin 600 polis alımı gerçekleştirildi. 30. dönem POMEM başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınırken sonuçlar ise 29 Mayıs tarihinde açıklandı. Adayların gözleri "31. Dönem POMEM başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu ve şartları neler?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 POMEM polis alımında son dakika gelişmeleri...

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        30. DÖNEM POMEM SONUÇLARI 29 MAYIS'TA AÇIKLANDI!

        30. dönem POMEM ön başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında pa.edu.tr adresi üzerinden alındı. 10.600 öğrenci alımı başvuru sonuçları 29 Mayıs'ta açıklandı.

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        31. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        Polis Akademisi tarafından 31. dönem POMEM polis alımı başvuru tarihlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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        POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

        Adaylar T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra mutlaka başvuru sayfasının altında yer alan “ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET” butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

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        POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        a) T.C. vatandaşı olmak,

        b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

        c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

        d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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