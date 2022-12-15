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POMEM sınav giriş yerleri sorgulama: PA ile POMEM sınavı ne zaman?

29. dönem POMEM sınavı için geri sayım başladı. POMEM başvuruları 14 - 25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Başvurularını tamamlayan adaylar, sınav giriş belgesinin Polis Akademisi resmi sitesinden yayınlanması ile sorgulama yapmaya başladı. İşte 29. dönem POMEM mülakat sınavı tarihi ve sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı...

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  • POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? PA ile POMEM sınavı ne zaman?

    29. dönem POMEM sınav giriş belgeleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlandı. 25 Kasım'a kadar başvurusunu tamamlayan adaylar, gözünü sınavın yapılacağı tarihe çevirdi. Fiziki yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan adaylar, mülakata katılmaya hak kazanacak. Peki, "POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? PA ile POMEM sınavı ne zaman?" İşte 29. dönem POMEM hakkında tüm merak edilenler...

     
  • POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? PA ile POMEM sınavı ne zaman?

    POMEM SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ ERİŞİME SUNULDU

    29. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.

     
  • POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? PA ile POMEM sınavı ne zaman?

    İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

     

    Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

     

    29. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

     
  • POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? PA ile POMEM sınavı ne zaman?

    POMEM PARKUR SINAVI NE ZAMAN?

    29. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı işlemleri yapılacaktır. 

     

    Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek ileriki bir tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. 

     

    Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

     
  • POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? PA ile POMEM sınavı ne zaman?

    POMEM MÜLAKATLARI NASIL YAPILIR?

     

    Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından Mülakat Sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

     
  • POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? PA ile POMEM sınavı ne zaman?

    a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

    b) Kendisinden istenileni kavrama,

    c) Özgüveni,

    ç) İfade etme yeteneği,

    d) Beden dilini kullanma becerisi,

    olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

     
  • POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? PA ile POMEM sınavı ne zaman?

    POMEM SINAV ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR YATIRILACAK?

    Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    29. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adayların 345.00 TL (üç yüz kırk beş) olan sınav başvuru ücretini, Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "29. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırabilecekleri son tarih 12 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır.
  • POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? PA ile POMEM sınavı ne zaman?

    Belirlenen tarihler arasında sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır.

     

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