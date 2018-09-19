Trabzon'un Tonya ilçesinde Yenimahalle Velialtı Sokak'ta 4 Kasım 2017 tarihinde çıkan yangında eşi Canan ve kızı Hazal Su'ya kaybeden Uğur K., yangından kızı Ecrin Ada ile yaralı kurtulmuştu. Enis Yıldırım'ın haberine göre, yaşanan kazanın ardından bunalıma giren Uğur K., Trabzon'un en işlek caddelerinden biri olan Uzunsokak'ta 22 Nisan 2018 tarihinde pompalı tüfekle bir işyerini basarak etrafa rastgele ateş açmıştı. Uzun süren uğraşlar sonucunda ikna edilen ve tutuksuz yargılanmasına karar verilen Uğur K. hakkındaki soruşturma tamamlandı.



SAVCI 3 YILA KADAR HAPİS TALEP ETTİ

Soruşturmayı tamamlayan savcı, şüphelinin korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş ettiği gerekçesiyle 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını istedi. Uğur K. ifadesinde yangın sonrası verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek, psikolojisinin bozulduğunu söylemişti. Sokak ortasında silahlı eylem yapan Uğur K. önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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