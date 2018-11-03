Adana'da bir eve pompalı tüfekle ateş açtığı iddia edilen 5 kişi kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler, D-400 karayolunda durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan ve otomobille yaklaşık 5 kilometre kaçan şüpheliler, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda önlem alan polisler tarafından yakalandı.

Araçtaki 5 kişiyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları çalışmada zanlıların akşam saatlerinde Seyhan ilçesindeki bir eve pompalı tüfekle ateş ederek kaçtığını belirledi.

AA'nın haberine göre; otomobilde detaylı arama yapan ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ile bir miktar dolu fişek ele geçirdi. Bağlar Polis Merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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