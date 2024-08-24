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        Haberler Yaşam Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki Roma tiyatrosu gün yüzüne çıkarıldı

        Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki Roma tiyatrosu gün yüzüne çıkarıldı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki tiyatro gün yüzüne çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 13:43 Güncelleme: 24.08.2024 - 13:43
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        Zımbıllı Tepe mevkisindeki tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis'te 2006'da başlayan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor.

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        Eliüşük, bu yıl hem villa hem de tiyatroda eş zamanlı kazı ve restorasyon çalışması yürüttüklerini söyledi.

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        Roma tiyatrosunun milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısında, Antoninler döneminde İmparator Commodus tarafından yaptırıldığını belirten Eliüşük, "Yapının ilk inşaatını biliyorduk ama tam olarak ne zaman terk edildiğiyle ilgili kesin veriler elimizde yoktu. Mevcut buluntular, tiyatronun 4. yüzyılın sonundan itibaren terk edildiğine işaret ediyor" dedi. Tiyatro bölümünde son 2 yıl yoğun arkeolojik kazı yaptıklarını anlatan Eliüşük, şöyle devam etti:

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        "Roma tiyatrosunun aşağı yukarı yüzde 80'lik bölümünün arkeolojik kazısını tamamladık. Bu kapsamda orkestranın tamamı ortaya çıkarıldı. Yapıyla ilgili 2023 yılında restorasyon ve konservasyon projelerini hazırladık. Bu projeleri Ankara Koruma Bölge Kurumu onayladı. Son çalışmalarla mevcut projeyi revize edeceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren destek bulabilirsek, yapının restorasyon çalışmalarına başlayacağız."

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        Kazı çalışmalarını çok uluslu bir ekiple yürüttüklerini dile getiren Eliüşük, akademisyen, uzman ve işçilerle 34 kişinin çalışmalarda görev aldığını söyledi. Tiyatronun önemine değinen Eliüşük, şunları kaydetti:

        #Pompeiopolis Antik Kenti
        #Roma Tiyatrosu
        #haberler
        #Kastamon
        #Taş Köprü
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