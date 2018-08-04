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Pompeo'dan Kuzey Kore açıklaması: Herhangi bir gevşemeyi çok ciddiye alıyoruz!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Singapur’da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin nükleer silah programını sona erdirmenin zaman alacağını, ancak iki ülke lideri tarafından belirlenen takvime göre bunun başarılacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi.

04.08.2018 - 15:17 | Güncelleme: AA

Singapur'da yapılan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN’ın güvenlik formuna katılan Mike Pompeo, diplomatik ve ekonomik baskının önemli olduğunu belirterek BM’nin Kuzey Kore’ye karşı uyguladığı yaptırımlardaki herhangi bir gevşemeyi ABD'nin çok ciddiye aldığını söyledi. Pompeo, düzenlenen basın konferansında yaptığı açıklamada kararlaştırılan bir takvim süresi içinde Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını gerçekleştireceklerine inandığını dile getirdi.

Pompeo, Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırma işinin başladığını, bu sürecinin zaman alacağını ve bunu herkesin bildiğini söyledi. 

 

Pompeo, Rusya’nın Kuzey Koreli işçilere vize verdiği haberlerine inanmak için sebepler bulunduğunu, bunun BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarını ihlal olacağını kaydetti. BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını desteklemenin ciddi bir mesele olduğunu belirten Pompeo, bunu bütün ülkelere hatırlattıklarını belirterek bu konuyu Moskova ile müzakere edeceklerini söyledi. Pompeo "Rusların ve bütün ülkelerin BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarına bağlı kalmalarını ve Kuzey Kore’ye yaptırım uygulamalarını umuyoruz" dedi.

Rusya ise, Wall Street Journal gazetesinin, Rusya’nın binlerce Kuzey Koreli işçinin ülkeye girmesine müsaade ettikleri yönündeki haberini yalanladı. Rusya’nın Kuzey Kore Büyükelçisi, Rusya’nın Kuzey Kore’ye petrol vererek BM’nin Kuzey Kore’ye petrol ihracını kısıtlama kararını ihlal ettiği iddiasını reddetti.

BM RAPORUNA GÖRE KUZEY KORE NÜKLEER PROGRAMINI DURDURMADI 

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyine sunulan bir raporda, Kuzey Kore'nin nükleer programını durdurmadığı bildirildi.

Kuzey Kore'yi hedef alan yaptırımları takip eden uzmanların hazırladığı raporda, "Pyongyang yönetiminin, nükleer ve füze programını durdurmadığı, 2018'de gemiden gemiye petrol ürünleri ve kömür naklinde büyük artışla BM yaptırımlarını ihlal etmeyi sürdürdüğü" bildirildi.

Raporda, tüm ülkelere, Kuzey Kore'ye "bu tür nakillere derhal son verilmesi" çağrısında bulunuldu.

Kuzey Kore rapor konusunda henüz açıklama yapmadı.

 

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle geçen yıl Kuzey Kore'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımlar kararı almıştı. Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor. 

KUZEY KORE'DEN YAPTIRIMLARI HAFİFLETME ÇAĞRISI 

Kyodo ajansının diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'a gelen Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, bir mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, Kuzey Kore'ye yönelik uluslararası yaptırımların gevşetilmesi çağrısı yapmıştı.

Haberde, Ri'nin, Kuzey Kore'nin nükleer meselesiyle ilgili kaydedilen "birçok ilerlemeye" rağmen, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının neden hala kaldırılmadığını sorduğu aktarıldı.

Konuyu, ASEAN Bölgesel Forumunda gündeme getireceğini söyleyen Ri'nin, Kuzey Kore'nin, diğer ülkelerden, BM yaptırımlarının kaldırılmasına yardımcı olmalarını istediği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer silahsızlanma sözü verdiğini hatırlatarak, "Dünya bunu, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde yapmasını talep etmişti. Şimdiye kadar bununla tutarlı olmayan bir tavır içindeler, BM Güvenlik Konseyi kararlarının birini ya da her ikisini ihlal ediyorlar." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Korearasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

Pyongyang yönetiminin nükleer silahlarından nasıl ve ne zaman vazgeçeceği, sürecin ne şekilde doğrulanacağının ayrıntıları kamuoyuna açıklanmamıştı.

 

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