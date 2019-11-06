ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak ve Lübnan'da şiddetli protestolara neden olan sorunlardan İran'ın sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Bakan Pompeo, bölgedeki gelişmelere ilişkin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Irak ve Lübnan'daki protestoların, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi sebeplerle başladığına dikkati çekti.

Pompeo mesajında, "Irak ve Lübnan halkı ülkelerini geri istiyor. İran rejiminin devrim adı altında ihraç ettiği tek şeyin yolsuzluk olduğunu görüyorlar. Irak ve Lübnan halkı kendi söylemlerini, (İran'ın ruhani lideri) Ali Hamaney'in dayatmasından kurtarmayı hakediyor" ifadesini kullandı.

BİLANÇO YÜKSELİYOR

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin de yaralandığını duyurmuştu.

GERİ ADIM ATMIYORLAR

Lübnan'da ise 17 Ekim'de ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle başlayan protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni bir hükümet kurulması talebiyle devam ediyor.

Başbakan Saad el Hariri hükümeti, 21 Ekim'de ülkedeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar almış ancak bu kararların protestoları durdurmaya yetmemesi üzerine, Hariri 29 Ekim'de "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a istifasını sunmuştu.

Avn da istifasını sunan Hariri'den yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istemişti.