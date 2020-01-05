Pompeo: İran liderliği mesajı aldı

Hafter okula saldırdı! Ölü ve yaralılar var

HABERTURK.COM

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan ABC kanalına bir röportaj verdi.

Kasım Süleymani suikastıyla ilgili konuşan Pompeo, "Süleymani ile ilgili istihbarat değerlendirmesi netti. Çok açık ki, bugün dünya daha güvenli bir yer" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Amerikan hedeflerine saldırıları organize eden gerçek karar vericileri hedef alan saldırılar yapmaya devam edeceğini söyleyen Pompeo, "Şüphem yok ki, İran liderliği Trump'ın bakışını anlıyor, mesajı net bir şekilde aldılar" şeklinde konuştu.

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