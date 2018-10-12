Pompeo: Ortadoğu'nun tamamı İsrail gibi olmalı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika'nın Ulusal Güvenliği için Yahudi Enstitüsü isimli kuruluşun Washington'da verdiği yemekte bir konuşma yaptı.

Konuşmasında İsrail'den övgüyle bahseden Pompeo, "İsrail demokratik ve müreffeh. Barış istiyor. Özgür basın için bir yuva ve büyüyen bir ekonomisi var. İlerde Ortadoğu'nun tamamının böyle olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İran ile nükleer anlaşmaya imza atan Barack Obama yönetimini de eleştiren Pompeo, "Başkan obama tehlikeli ödünler vermesi ve Tahran'a para dolu uçak göndermesi durumunda İran yönetimini uslu davranmaya ikna edebileceğini sandı. Ancak İran liderleri, Disney karakteri değil" ifadelerini kullandı.

Pompeo, İran'ın Ortadoğu'da terörü finanse ettiğini ve ABD'nin bu ülkeye yönelik baskısının devam edeceğini söyledi.

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