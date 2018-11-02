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Pompeo: Umarız Türkiye NATO'dan çıkmaz!

Tony Katz Today radyo programına konuk olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin NATO'daki geleceğinin risk altında olup olmadığı sorusuna şu yanıtını verdi: "Umarım değil. Bu NATO ve ABD için üzücü olur ve sanırım Türk halkı için daha da üzücü olur" yanıtı verdi.

02.11.2018 - 08:38 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin NATO’dan çıkması durumunda bunun ittifak, ABD ve Türk halkı üzücü olacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde, Türkiye ile ilişkilerin zor dönemden geçtiğini dile getiren Pompeo, "Ama gerçek başarı elde ettiğimiz alanlar da var" diyerek Suriye'deki ortak çalışmalara dikkat çekti.

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'nin İran'dan çok daha iyi bir partner olduğunu anlayacağı umudunu dile getiren Pompeo, Erdoğan'ın ABD, Avrupa ve NATO ile daha derin ilişkiler kurması gerektiğini savunarak, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'nın İran'dan daha iyi bir partner olduğunu amlayacağını umuyoruz ve Erdoğan'ın ABD, Avrupa ve NATO ile daha derin ilişkiler kurması gerekir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile İran rejiminin İslam dünyasının merkezini farklı tarihi güçlerle temsil ettiğini söyleyen Pompeo, Suudi Arabistan ile diğer Arap uluslarının İsrail ile 'yeni bir arkadaşlık' adımı attıklarında, Türkiye ve İran'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı Filistinlilere dava arkadaşlığı desteği verdiğini söyledi. 

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YORUMLAR 9
  • Misafir 48 saniye önce
    Sen git önce arkanı topla abd, biz kendimize yeteriz. 1000 yıldır buradayız sıkıntı yok.
  • Misafir 6 dakika önce
    NATO'dan kurtulacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum.
  • Misafir 9 dakika önce
    topunuz gelin ulen tehdite bak :r
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