Ponte Preta - Avai sahaya çıkıyor

Brezilya Serie B maçında Ponte Preta ile Avai, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 01:00. Maç öncesi Ponte Preta 25 puanla 10. sırada, Avai 28 puanla 5. sırada bulunuyor. Ponte Preta son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Avai, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 417 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ponte Preta kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.70, Avai sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Ponte Preta önceki hafta Vasco da Gama mücadelesinde 2-1 yenildi.

Avai, Santos karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Ponte Preta, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Ponte Preta, kendi sahasında 7 gol attı, 9 gol yedi.

Avai, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Avai, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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