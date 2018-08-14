Ponte Preta - Criciuma maçı heyecanı

Brezilya Serie B maçında Ponte Preta ile Criciuma, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:30. Ponte Preta 29 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Criciuma 24 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Ponte Preta, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Criciuma, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 499 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ponte Preta kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 2.90, Criciuma sahadan galip ayrılırsa 4.75 oranını elde edecekler. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Ponte Preta önceki hafta Criciuma mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Criciuma, Ponte Preta karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Ponte Preta, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Ponte Preta, kendi sahasında 9 gol attı, 11 gol yedi.

Criciuma, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Criciuma, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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