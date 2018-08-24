Ponte Preta - Guarani maçı rakamları

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Ponte Preta, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Guarani takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:30. Ponte Preta 32 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Guarani 35 puanda ve 5. sırada. Ponte Preta, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Guarani, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 450 kodlu maçı oynayanlar; Ponte Preta galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 2.90, Guarani galibiyet oranı 3.20. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Ponte Preta önceki hafta Guarani mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Guarani ise Ponte Preta karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Ponte Preta, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 12 gol yedi.

Guarani ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Guarani, 14 gol atarken 13 gol yedi.

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