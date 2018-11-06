Ponte Preta - Ituiutaba maç önü

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Ponte Preta, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü Ituiutaba takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:30. Maç öncesi Ponte Preta 50 puanla 8. sırada, Ituiutaba 29 puanla 20. sırada bulunuyor. Ev sahibi Ponte Preta, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ituiutaba son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 424. İddaa'da Ponte Preta kazanır 1.25, berabere biter 3.75, Ituiutaba kazanır 8.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Ponte Preta son hafta oynanan Ituiutaba maçında 1-0 kazandı.

Ituiutaba ise Ponte Preta maçında 1-0 yenildi.

Ponte Preta, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Ponte Preta, kendi sahasında 18 gol attı, 16 gol yedi.

Ituiutaba, dış sahada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ituiutaba 8 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.

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