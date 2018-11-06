Ponte Preta - Ituiutaba maçı istatistikleri

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Ponte Preta, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü Ituiutaba takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 01:30. 50 puanlı Ponte Preta 8. sırada bulunuyor, Ituiutaba 29 puana sahip ve 20. sırada. Ponte Preta son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ituiutaba, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 424 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ponte Preta kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 3.75, Ituiutaba sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Ponte Preta son haftadaki Ituiutaba müsabasında 1-0 kazandı.

Ituiutaba ise Ponte Preta karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Ponte Preta, evinde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 16 gol yedi.

Ituiutaba ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ituiutaba, 8 gol atarken 24 gol yedi.

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