Ponte Preta - Sao Bento karşılaşma önü

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Ponte Preta, 02 Kasım 2018 Cuma günü Sao Bento takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:00. 47 puanlı Ponte Preta 8. sırada bulunuyor, Sao Bento 43 puana sahip ve 12. sırada. Ponte Preta son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ile oynadı. Sao Bento, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'da 233 kodlu maçı oynayanlar; Ponte Preta galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.20, Sao Bento galibiyet oranı 4.60. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.05 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.30.

Ponte Preta son haftadaki Sao Paulo müsabasında 1-0 kazandı.

Sao Bento ise Agua Santa karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Ponte Preta, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Ponte Preta, kendi sahasında 16 gol attı, 15 gol yedi.

Sao Bento, dış sahada 2 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sao Bento 15 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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