Popocatepetl Yanardağı’nda patlama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Popocatepetl Yanardağı'nda patlama
ABONE OL

Popocatepetl Yanardağı’nda patlama

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama meydana geldi.

Popocatepetl Yanardağı'nda patlama
Popocatepetl Yanardağı'nda patlama
0:00 / 0:00
İHA

Meksika'nın Meksika eyaletinde yer alan ve Morelos ve Puebla kentlerinin sınırında bulunan Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezinden (Cenapred) tarafından yapılan açıklamada, Popocatepetl Yanardağında son 24 saatte bir patlamanın meydana geldiği ve kül ve duman çıkışı gerçekleştiği aktarıldı.

Sivil savunma yetkilileri, yanardağdan çıkan duman ve küllerin Puebla, Morelos ve Meksika eyaletlerine doğru ilerlediğini bildirirken, yanardağın yakın çevresindeki kasabalarda kül yağışı beklendiğini açıkladı.

Kül yağışının sağlık riski oluşturduğunu bildiren yetkililer, söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşlara zehirlenmeye karşı önlem amacıyla maske kullanmalarını, kapı ve pencerelerini kapalı tutulmalarını tavsiye etti.

En son 2 ve 4 Aralık tarihlerinde patlama meydana gelen Popocatepetl Yanardağı’nda, geçtiğimiz eylülde 3 kez, ekimde ise 2 kez patlama meydana gelmişti.

Aztek dili olan Nahuatl'da "Duman çıkaran dağ" anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor.

Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Üzerine yıldırım düşen görevli sağ kurtuldu!
DÜNYA Üzerine yıldırım düşen görevli sağ kurtuldu!
Brezilya sele teslim! Sular atlında kalan kentler ve ölüler var
DÜNYA Brezilya sele teslim: Onlarca kent sular altında!
Kalın'dan Karabağ açıklaması: Tarihte yeni bir sayfa açıldı
DÜNYA Kalın'dan Karabağ açıklaması: Tarihte yeni bir sayfa ...
İsrail Başbakanı Bennett'ten Golan Tepeleri açıklaması
DÜNYA İsrail Başbakanı Bennett'ten Golan Tepeleri ...
Libya'da 27 göçmenin cansız bedeni sahile vurdu
DÜNYA Libya'da göçmen faciası: 27 cansız beden sahile vurdu
Uzlaşı sağlandı! Nükleer müzakarelerde 8. tur
DÜNYA Nükleer müzakarelerde 8. tur
Rusya ve NATO buluşması için kritik tarih
DÜNYA Rusya ve NATO buluşması için kritik tarih
Son dakika: İsrail Başbakanı Naftali Bennett karantinaya alındı
DÜNYA İsrail Başbakanı karantinaya alındı
Putin'den Batı ve NATO'ya sert çıkış!
DÜNYA Putin'den Batı ve NATO'ya sert çıkış!
Brezilya’da Noel eğlencesinde silahlı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı
DÜNYA Brezilya'da Noel eğlencesinde silahlı saldırı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.