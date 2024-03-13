POPSAV, eski yönetimle devam ediyor

1989'da kurulan Popüler Müzik Sanatı Vakfı’nın (POPSAV) 18'inci genel kurulu yapıldı. POPSAV Mütevelli Heyeti, eski yönetime; “Yeni desteklerle yola devam” dedi.

Yapılan yönetim kurulu seçiminde Metin Özülkü, POPSAV başkanlığına devam ederken, başkan yardımcılığına Ömür Gedik, saymanlığa Hakan Eren getirildi. Yönetim kurulunun diğer üyeleri; Gökhan Türkmen, Ferhat Göçer, Yonca Evcimik, Güliz Ayla, Zeliha Sunal, Arzu Öztoprak, Prof. Dr. Murat Aksoy, Murat Dalkılıç oldu.

POPSAV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özülkü yaptığı konuşmasında; “POPSAV, bugüne kadar müzik dünyamız için çok önemli projelere imza attı. Yeni dönemde de yeni projeleri hayata geçirmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.