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        Haberler Müzik POPSAV, eski yönetimle devam ediyor

        POPSAV, eski yönetimle devam ediyor

        Popüler Müzik Sanatı Vakfı'nın (POPSAV) 18'inci genel kurulu yapıldı. Yönetim Kurulu, Metin Özülkü liderliğinde yeni döneme hazır

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 21:39 Güncelleme: 13.03.2024 - 21:39
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        Eski yönetimle devam kararı alındı
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        1989'da kurulan Popüler Müzik Sanatı Vakfı’nın (POPSAV) 18'inci genel kurulu yapıldı. POPSAV Mütevelli Heyeti, eski yönetime; “Yeni desteklerle yola devam” dedi.

        Yapılan yönetim kurulu seçiminde Metin Özülkü, POPSAV başkanlığına devam ederken, başkan yardımcılığına Ömür Gedik, saymanlığa Hakan Eren getirildi. Yönetim kurulunun diğer üyeleri; Gökhan Türkmen, Ferhat Göçer, Yonca Evcimik, Güliz Ayla, Zeliha Sunal, Arzu Öztoprak, Prof. Dr. Murat Aksoy, Murat Dalkılıç oldu.

        POPSAV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özülkü yaptığı konuşmasında; “POPSAV, bugüne kadar müzik dünyamız için çok önemli projelere imza attı. Yeni dönemde de yeni projeleri hayata geçirmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

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        #POPSAV
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