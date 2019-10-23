PoPup'ın ilk oyunu 'Yedi-VII'

Tiyatro severler kasım ayında yeni bir tiyatro topluluğuyla buluşacak. Mühendislik kökenleri ve üniversite tiyatrosu geçmişleri olan bir grup tiyatro aşığı tarafından bu yıl kurulan PoPuP tiyatro topluluğu ilk oyunu ile İstanbul seyircisinin karşısına çıkıyor.

Salih Coşkun’un yazıp yönettiği ve Volkan Sümbül’le birlikte başrolünde yer aldığı “Yedi–VII” isimli oyun, 15 Kasım 2019 Cuma günü saat 20:30’da Karaköy İkinci Kat’ta sahnelenecek.

Salih Coşkun

Oyunun yardımcı yönetmenliği ve dış seslerini Serkan Kıranta, müzik-ışık-tasarım ve uygulamasını Hakan Özkan ve Gökay Demirbilek, dekor ve afiş tasarımını Dome Asya, fotoğrafçılığını Fatih Doğan, seslendirmesini Erdal Devrim Aydın ve Hakan Özkan üstleniyor.

Volkan Sümbül

OYUNUN KONUSU

Erkan Altuni, bir sabah uyandığında dairesinde yalnız ve çaresiz kaldığını görür. Karısı ve çocukları onu terk etmiş, tüm iletişim imkânları elinden alınmıştır. Evde hapistir ve dış dünya ile hiçbir bağı yoktur artık. Kıstırılmış ve yalnızlaşmış insanın, çaresizce yedi büyük günahın esiri olmasının hikâyesidir Erkan Altuni’nin hikâyesi. Kibir, kıskançlık, öfke, şehvet, oburluk, tembellik ve açgözlülük çepeçevre saracaktır Erkan’ı. Ta ki bir sürpriz ile kendini bu kıskaçtan kurtarana dek.”