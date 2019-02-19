Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Petro Poroşenko'nun devlet başkanlığına adaylığını açıklayan eski istihbaratçı Smeşko İgor Petroviç'i danışmanlık görevinden aldığı belirtildi. Ukrayna'da 31 Mart'ta yapılacak olan devlet başkanlığa seçimlerinde 44 kişi aday oldu.

Petro Poroşenko, geçtiğimiz hafta da verdiği talimatla Kuveyt Büyükelçisi Vladimir Tolkaç'ı görevinden almış, verilen talimatta "Kuveyt Büyükelçisi Vladimir Tolkaç tüm asli ve olağanüstü görevlerinden alınmıştır" denilmişti.



Devlet Başkanı Poroşenko daha önce de danışmanı Olga Bogomolets'i, Çernovitska Belediye Başkanı Aleksandır Fişuk'u ve Kırım Daimi Temsilcisi Boris Babin'i görevlerinden almıştı.