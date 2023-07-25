Porsuk Çayı'na düşen 2 gençten 1'i öldü

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen 2 arkadaştan 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Porsuk Çayı'nın kenarında oturduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle suya düşen ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen Mustafa Turunç (20), tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Turunç'un cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan aynı olayda vatandaşlar ve polis ekiplerince Porsuk Çayı'ndan çıkarılan İlyas Yalman'ın (23) ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şeker Mahallesi'nde önceki gün Aydın Arat Parkı içinden geçen Porsuk Çayı'nın kenarında oturan Mustafa Turunç ile İlyas Yalman henüz bilinmeyen nedenle suya düşmüş, kurtarılan iki arkadaş Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.