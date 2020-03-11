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Global Yatırım Holding'in dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding, Port Akdeniz'in (Antalya) satışı ile ilgili potansiyel bir alıcı

ile münhasıran görüşmelere başladı.

Global Ports Holding'in hissedarı Global Yatırım Holding'den KAP'a yapılan açıklamada nihai sonuç ile ilgili herhangi bir zamanlama ve kesinlik bulunmadığı ifade edildi.

Global Ports Holding'in Goldman Sachs ile varlık satışı, stratejik yatırım ve ortaklıkları içeren değerlendirme yaptığı geçen sene Temmuz ayında duyurulmuştu