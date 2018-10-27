Port Vale - Bury maçı istatistikleri

İngiltere 2.Lig maçında Port Vale ile Bury, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Port Vale 18 puanla 16. sırada, Bury 23 puanla 8. sırada bulunuyor. Port Vale, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Bury son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 326 kodlu maçı oynayanlar; Port Vale galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 3.20, Bury galibiyet oranı 1.75. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Port Vale son haftadaki Fleetwood müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Bury ise Southend United maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Port Vale, 10 gol attı ve 11 gol yedi.

Bury, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bury 8 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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