Port Vale - Northampton Town maç önü

İngiltere 2.Lig maçında Port Vale ile Northampton Town, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Port Vale 7 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Northampton Town 6 puanda ve 20. sırada. Port Vale, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Northampton Town son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 392. İddaa'da Port Vale kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Northampton Town kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Port Vale son haftadaki Oldham Athletic müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Northampton Town, Bradford City karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Port Vale, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 2 gol yedi.

Northampton Town, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Northampton Town 4 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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