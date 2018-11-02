Port Vale - Notts County maçı heyecanı

İngiltere 2.Lig maçında Port Vale ile Notts County, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Port Vale 21 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Notts County 12 puanda ve 22. sırada. Port Vale, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Notts County, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'dan 332 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Port Vale kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.20, Notts County sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Port Vale önceki hafta Mansfield Town mücadelesinde 0-4 yenildi.

Notts County ise Yeovil Town maçında 1-1 berabere kaldı.

Port Vale, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 11 gol yedi.

Notts County, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Notts County 8 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

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