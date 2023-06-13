AHŞAP TAHTALAR

Sebzeleri kesmek için kullanılan ahşap tahtaların bulaşık makinesine girmemesi gerekir. Hem daha çok bakteri üretir hem de şişer. Bu nedenle temiz bir bez ile temizlenmesi tercih edilir. Ancak balık gibi tahtadan hemen kokusu çıkmayan ürünler tercih edilirse, portakal kabuğunun beyaz tarafı ile silerek kokunun geçmesini sağlayabilirsiniz.