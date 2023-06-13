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Portakal kabuklarını bu alanlarda kullanarak hayatınızı kolaylaştırın!

Çoğu insan portakalı tüketir ve kabuklarını çöpe atar. Aslında normali budur, ancak portakal kabuklarını değerlendirebileceğiniz birçok alan var. Üstelik portakal kabuklarını kullanarak gündelik hayatınızda kolaylık sağlayabilirsiniz.

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  • Portakal kabuklarını bu alanlarda kullanarak hayatınızı kolaylaştırın!

    MİKRODALGANIZI TEMİZLEMEK İÇİN KULLANIN

    Yemeğinizin kalitesinde büyük rol oynayan mikrodalganın temizliği oldukça önemlidir. Temizlemek için bir kaseye su ve birkaç portakal kabuğu koyarak 60 saniye çalıştırırsanız taze bir koku elde edersiniz. Ardından mikrodalgayı temiz bir bezle silebilirsiniz.
  • Portakal kabuklarını bu alanlarda kullanarak hayatınızı kolaylaştırın!

    KUPA BARDAKLARDAKİ LEKELERİ ÇIKARIN

    Gün boyunca çay, kahve içtiğiniz bardaklarda çıkmayan lekeler olduğunu görmüşsünüzdür. Lekeleri çıkarmak için hafif tuzlu portakal kabuğu ile ovmayı deneyin. İnatçı lekeler bu sayede çıkacaktır.
  • Portakal kabuklarını bu alanlarda kullanarak hayatınızı kolaylaştırın!

    MUSLUKLAR DAHA PARLAK GÖRÜNÜR

    Çoğu insan lavabosu için paslanmaz çeliği seçer, bu malzeme temizlenmediğinde oldukça mat görünür. Parlaklığını geri kazandırmak için portakalın dış kısmı ile ovun böylece tekrar eski görünümüne kavuşur.
  • Portakal kabuklarını bu alanlarda kullanarak hayatınızı kolaylaştırın!

    ÇÖP ÖĞÜTÜCÜLER VE ÇÖP KUTUSU

    Çöp öğütücüler veya çöp kutularını belirli aralıklarla yıkamak gerekir. Bir kase buz ve bir bardak portakal kabuğunu içerisine atarak soğuk suda yıkayın. Böylece çöğp kutusunun temizliğini sağlamış olursunuz.
  • Portakal kabuklarını bu alanlarda kullanarak hayatınızı kolaylaştırın!

    AHŞAP TAHTALAR

    Sebzeleri kesmek için kullanılan ahşap tahtaların bulaşık makinesine girmemesi gerekir. Hem daha çok bakteri üretir hem de şişer. Bu nedenle temiz bir bez ile temizlenmesi tercih edilir. Ancak balık gibi tahtadan hemen kokusu çıkmayan ürünler tercih edilirse, portakal kabuğunun beyaz tarafı ile silerek kokunun geçmesini sağlayabilirsiniz.
  • Portakal kabuklarını bu alanlarda kullanarak hayatınızı kolaylaştırın!

    ŞEKERİN İÇERİSİNE KOYUN

    Fırıncılar, şekerin dolapta daha üzün süre saklamasını istediklerinde içerisine portakal kabuğu koyar. Böylece portakal kabuğu şekerin sertleşmesini ve topaklaşmasını engeller.
  • Portakal kabuklarını bu alanlarda kullanarak hayatınızı kolaylaştırın!

    KEDİLERİ UZAK TUTMAK İÇİN BİTKİLERE SÜRÜN

    Kedileri uzak tutmak istediğiniz bitkilere portakal kabuğu sürerek gelmelerini engelleyebilirsiniz. Kediler asitli kokulardan hoşlanmaz.
  • Portakal kabuklarını bu alanlarda kullanarak hayatınızı kolaylaştırın!

    KÜF  AZALTMAK İÇİN TEMİZLEYİCİ 

    Küf, evinizde ortaya çıkabilecek en kötü şeylerden birisi. Büyük bir kavanozun içerisine portakal kabuğu, beyaz şarap sirkesi ekleyerek küflerin üzerine sıkın. Böylece küfler zamanla azalacaktır.
  • Portakal kabuklarını bu alanlarda kullanarak hayatınızı kolaylaştırın!

    KARINCALARI UZAKLAŞTIRIN

    Karıncaların yemeklere gelmesini engellemek için geçtikleri yollara ve yuvalarının olduğu yere portakal kabuğu sürebilirsiniz.

    Kaynak: Bright Side

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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