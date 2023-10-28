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        Haberler Sağlık Çok şaşıracaksınız! Bu besinler portakaldan bile daha fazla C vitamini içeriyor...

        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler

        C vitamini deyince aklımıza yalnızca portakal, mandalina, greyfurt, limon gelse de bu besinler turunçgilleri aratmayacak derecede C vitamini içeriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 09:26 Güncelleme: 28.10.2023 - 09:27
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        C vitaminiyle en çok özdeşleşen meyve olan portakal, neredeyse günlük C vitamini ihtiyacımızı tek başına karşılıyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Ancak C vitamini deyince aklımıza yalnızca portakal, mandalina, greyfurt, limon gelse de bu besinler turunçgilleri aratmayacak derecede C vitamini oranına sahip.

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        Bağışıklığı güçlendirmek için genelde portakal tercih edilse de portakal yerine bu yiyecekleri tercih edebilirsiniz. Orta büyüklükte bir portakal, 70 mg C vitamini içeriyor.

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        Kivi, bir orta boy = 71 mg

        Bir orta boy kivide bulunan C vitamini miktarı bir portakala yakın olsa da, bu meyve önemli ölçüde daha küçüktür; böylece iki tanesi kolayca tüketilebildiğinden C vitamini miktarı iki katına çıkarılabilir.

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        Kale, bir kap doğranmış çiğ= 80 mg

        Turpgiller familyasından bir sebze olan kale, bir portakaldan daha fazla C vitamini içerir.

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        Çilek, bir kap = 89 mg

        Çilekte de portakaldan daha fazla C vitamini vardır. Bir kap çilek hastalık gelişimini önlemeye yardımcı olan diğer güçlü antioksidanlarla birlikte, neredeyse günlük tüm C vitamini ihtiyacını da karşılar.

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        Brüksel lahanası, bir kap pişmiş = 98 mg

        Brüksel lahanası, C vitamini yüklü bir başka turpgiller sebzesidir. Gün içinde C vitamini ihtiyacını gidermek için pişmiş Brüksel lahanası tüketebilirsiniz.

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        Brokoli, bir kap pişmiş = 102 mg

        Brokoli de C vitamini açısından zengin olan bir turpgiller sebzesidir. Bir kap brokoli, günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılayabilir. Araştırmalar, turpgillerden düzenli olarak sebze yemenin oksidatif stresi azaltmaya ve kanser geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

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        Sarı Kaliforniya biberi, bir kap = 275 mg

        Bir kap dilimlenmiş Sarı Kaliforniya biberi, günde 275 miligram C vitamini sağlar.

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        #haberler
        #C vitamini içeren besinler
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