Portakallı İrmik Tatlısı Tarifi: Portakallı İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lezzetli olmasının yanı sıra kolay yapımı nedeniyle de pek çok insan tarafından yapılabilen portakallı irmik tatlısı hafif bir tatlıdır. Sofraların sevilen lezzetlerinden biri olan portakallı irmik tatlısı kısa bir sürede lezzetli bir tatlı yapmak isteyen kişilerin sıklıkla tercih ettiği bir tariftir. Peki, portakallı irmik tatlısı nasıl yapılır? Portakallı irmik tatlısının yapılışı hakkında tüm merak ettiklerinizi yazının devamında bulabilirsiniz…

PORTAKALLI İRMİK TATLISI MALZEMELERİ Portakallı irmik tatlısı irmik helvası için gereken malzemelerin yanı sıra tatlının üzerine konulacak portakal sosu için gereken malzemelerden oluşur. Bu malzemelerin birleşimiyle oluşan bu lezzetli tatlıyı servis ederken üzerine isteğinize göre çeşitli malzemeler ekleyerek sunumlarınızı görsel açıdan da geliştirebilirsiniz. İşte portakallı irmik tatlısı malzemeleri…

Portakallı irmik tatlısının muhallebisi için gereken malzemeler; • 1 litre süt • 1 su bardağı toz şeker • 1 su bardağı irmik • 2 yemek kaşığı tereyağı • 1 paket vanilin • 1,5 yemek kaşığı kakao Portakallı irmik tatlısının portakal sosu için gereken malzemeler; • 2 su bardağı portakal suyu • 1 yemek kaşığı şeker

• 2,5 yemek kaşığı nişasta PORTAKALLI İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR? Özellikle havaların soğuması ve yavaş yavaş portakalların ortaya çıkmasıyla birlikte akla gelen ilk tariflerden biri olan portakallı irmik tatlısı hemen hemen her yaşatan insanın keyifle tükettiği damak çatlatan bir lezzete sahiptir. Portakallı irmik tatlısı yapımı gerek kolay yapımıyla gerekse de lezzeti nedeniyle pek çok kişi tarafından merak edilir. Peki, portakallı irmik tatlısı nasıl yapılır? İşte portakallı irmik tatlısının yapılışı hakkındaki tüm bilgiler…

Portakallı irmik tatlısı tarifi öncesinde şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz; • 8 kişilik • 30 dakika hazırlama süresi • 20 dakika pişirme süresi • 1 porsiyonunda 350 kalori Portakallı irmik tatlısı yapılışı: • Tarife ilk olarak portakal sosunu hazırlayarak başlayın. Portakal sosunu hazırlamak için uygun bir tencerenin içerisine nişasta, şeker ve portakal suyunu alın. Ardından topak kalmamasına dikkat ederek güzel bir şekilde karıştırın.

• Hazırladığınız karışımı ocağın üzerine alın ve portakallı karışım koyu bir kıvam alıncaya dek karıştırarak pişirmeye devam edin. • Portakallı sos koyu bir kıvama geldiğinde ocaktan alın. • Tatlınızı koyacağınız kalıbı biraz su ile ıslatın ve ardından portakallı sosu ıslatmış olduğunuz kalıbın içerisine dökerek kalıbın her yerine eşit bir şekilde gelmesine dikkat ederek yayın.

• Sosun ilk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuması için buzdolabına yerleştirin. • Ardından irmik tatlısını yapmaya başlayın. İrmik tatlısını yapmak için bir tencerenin içerisine irmik, şeker ve sütü alarak pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın ve ocağa yerleştirin. • İrmik koyu bir kıvama gelene kadar topaklaşmaması için karıştırarak pişirmeye devam edin. Koyulaşan irmiğin üzerine vanilyayı ekleyip karıştın ve ocaktan alın.

• Buzdolabına yerleştirmiş olduğunuz kalıbı çıkarın ve portakal sosunun üzerine irmiği eşit bir şekilde dökerek bir spatula yardımıyla yayın. • Portakallı irmik tatlısının ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin ve en az 3 – 4 saatliğine buzdolabına koyun. • Daha sonra ise portakallı irmik tatlınızı dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

PORTAKALLI İRMİK TATLISI YAPIMI için PÜF NOKTALARI Portakallı irmik tatlısı son derece lezzetli ve hafif bir tariftir. Her ne kadar tarife uyulduğu takdirde ortaya güzel bir tatlı çıksa da bazı püf noktaları sayesinde hazırladığınız portakallı irmik tatlısının lezzetine lezzet katabilirsiniz. İşte portakallı irmik tatlısının daha da lezzetli olmasına yardımcı olabilecek bazı püf noktalar…

• Hazırladığınız portakal sosunu tatlı kalıbına koymadan önce kalıbı düzgün bir şekilde ıslatın. Kalıbı ıslatmak tatlının daha kolay bir şekilde kalıptan çıkmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra dinlenmesi için dolaba koyduğunuz portakallı irmik tatlısını dolaptan çıkardıktan sonra kenarlarına hafif bir şekilde bastırarak hava almasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede tatlı kalıptan çok daha kolay bir şekilde çıkacaktır.