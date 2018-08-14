Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanırken, bir iddia da Portekiz basınından geldi. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden A Bola, Sarı-Kırmızılılar'ın Gomis'in ayrılmaya hazırlandığı belirtilerek, Aslan'ın Fransa'da Marsilya forması giyen Kostas Mitroglou için 8 milyon Euro ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

30 yaşındaki futbolcunun geçen sezon 15 milyon Euro'ya Benfica'dan Marsilya'ya gittiği belirtilen haberde, satışın gerçekleşmesi halinde anlaşma gereği 4 milyon Euro'nun Benfica'nın kasasına gireceği ifade edildi.

Beklentileri karşılamakta zorlanan deneyimli golcü, Marsilya ile 30 maçta 13 gol atmıştı.

42.1 MİLYON EURO ÖDENDİ

Kostas Mitroglou'na kariyeri boyunca toplamda 42.1 milyon Euro ödendi. Kostas Mitroglou, 2014'te 15.2 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın yolunu tutmuş, ardından 3.5 milyon Euro'ya eski takımına kiralanmıştı. Sonrasında Benfica'ya 1.4 milyon Euro'ya kiralanan tecrübeli oyuncunun bonservisi, 7 milyon Euro'ya alınmıştı. Benfica'da geçirdiği 2 sezonda 86 maçta 51 gol atarak yıldızını yeniden parlatan Yunan oyuncu, geçen sezonun başında 15 milyon Euro'ya Marsilya formasını giydi.

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