Portekiz'de ayın forveti Kerem Aktürkoğlu!

Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim ayının en iyi forvet oyuncusu seçildi.

Benfica'daki sergilediği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, eylül ve ekim ayında toplam 4 lig maçına çıktı. Santa Clara, Boavista, Gil Vicente ve Rio Ave'ye karşı oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Kerem Aktürkoğlu bu performansının ardından Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim ayının en iyi forvet oyuncusu ödülünün sahibi oldu.