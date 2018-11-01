Portekiz'de bozuk çamaşır makineleri kedilere yuva oldu

Grafitti sanatçıları ve öğrenciler çamaşır makinelerini boyadı

Kediler dünyanın her yerinde çamaşır makinelerinin üzerinde, bazen de içinde uyumayı sever. Bundan yola çıkan bir Portekizli veteriner, yaşadığı kentteki kedilere bozuk çamaşır makinelerinden yuvalar yapıyor.

Ülkenin güneyinde, dağlar arasındaki Monchique şehrinde yaşayan Ana Silva adlı veteriner, kentteki sokak kedilerinin sayıları ve yaşam koşullarından endişelenmesi sonucunda başlattığı Aqui Ha Gato (Burada Bir Kedi Var) adlı projeyle kedilere bakım ve yuva sağlıyor.

Correio da Manha gazetesine konuşan Silva, kliniğinde yetkililerin alması için kenara ayırdığı iki bozuk çamaşır makinesinin, baktığı kedilerin ilgisini çektiğini fark edince bu fikri bulduğunu, makinelerin içine birer battaniye koyduktan sonra kedilerin cihazları asla terk etmediğini söylüyor.

Yerel belediyenin de desteğini alan Silva'nın kentin dört bir yanına yerleştirdiği çamaşır makineleri öğrenciler ve grafitti sanatçıları tarafından boyanıyor.

Kediler için çamaşır makineleri yalnızca "terası" olan rahat birer yuva değil: Aynı zamanda kedileri yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyor ve bu hayvanların insanların bahçelerine daha az uğramasını sağlıyor.

Portekizli veteriner bu yöntemin kedilere bakım sunmasını da kolaylaştırdığını, çamaşır makinelerini gezerek bir haftada 50 kediyi kısırlaştırdığını söylüyor.

'Kedi köşkleri'

Kentte 'kedi köşkleri' olarak adlandırılan bu yuvalar herkesi memnun etmiyor.

"Hayvanları çok sevmeyen insanlar da var ama hayvanseverlerin sayıları bu insanları dengeliyor" diyen Silva, kentteki bir okulun da bozuk çamaşır makinesiyle projeye katıldığını ve bunun öğrencilere hayvanların zararsız olduğunu öğretmek için bir fırsat olduğunu söylüyor.

Ulusal basının ilgisini çeken Silva projesini ülke geneline yazmak istiyor, "Eski çamaşır makineleri ve kurutucularınızı bekliyoruz" diyor.

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