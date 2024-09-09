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        Haberler Dünya Portekiz'de cezaevinden firar eden 5 mahkum için ulusal ve uluslararası alarm verildi | Dış Haberler

        Portekiz'de cezaevinden firar eden 5 mahkum için ulusal ve uluslararası alarm verildi

        Portekiz hükümeti, 7 Eylül'de Lizbon'daki cezaevinden firar eden biri İngiliz, biri Arjantinli, biri Gürcü ve ikisi Portekizli olmak üzere 5 mahkum için ulusal ve uluslararası alarm verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 16:33 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:33
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        Mahkumlar firar etti, uluslararası alarm verildi
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        İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sistemi Genel Sekreteri Manuel Vieira, basına yaptığı açıklamada, başkent Lizbon'un 70 kilometre kuzeyinde bulunan Alcoentre yerleşim yerindeki "Vale de Judeus Cezaevi"nden ikisi Portekizli, biri Arjantinli, biri İngiliz ve biri Gürcü 5 mahkumun dışarıdan aldıkları yardımla 7 Eylül'de firar ettiklerini duyurdu.

        Haklarında 7 ila 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlülerin çok tehlikeli olduklarını kaydeden Vieira, ülke içindeki tüm güvenlik sistemlerinin aktif duruma geçirildiğini, firariler hakkında İnterpol ve Europol'a gerekli bilgi verilerek uluslararası arama ve tutuklama emrinin çıkarıldığını söyledi.

        "Şu anda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bilginin dolaşımı konusunda oldukça rahatız. Yapılabilecek her şey yapılıyor." diyen Portekiz hükümeti yetkilisi, şu aşamada sınırların kapatılmasına gerek olmadığını vurguladı.

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        "Uyuşturucu kaçakçılığı", "kara para aklama", "hırsızlık", "adam kaçırma", "gasp ve suç örgütü üyeliği"nden hüküm giyen firari mahkumların kimlikleri Fernando Ribeiro Ferreira, Rodolf Jose Lohrmann, Mark Cameron Roscaleer, Fabio Fernandes Santos Loureiro ve Shergili Farjiani olarak açıklandı.

        Portekiz Polis Teşkilatı Genel Müdürü Luis Neves de firari mahkumların özgürlük için her şeyi yapabilecekleri, tehlikeli ve şiddete yatkın oldukları uyarısında bulundu.

        Hükümlülerin cezaevinin duvarına dışarıdan konulan merdiveni kullanarak firar ettikleri, cezaevi yetkilileri hakkındaki soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

        Vale de Judeus, uzun süre hüküm giyen ve çok sayıda yabancı mahkumun da tutulduğu büyük cezaevi olarak biliniyor.

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