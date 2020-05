Portekiz 2. Ligi'nde lider konumda bulunan Nacional'in futbolcuları antrenmanda şampiyonluk turu attı. Koronavirüs nedeniyle sezona verilen aranın ardından çalışmalara başlayan futbolcular, lig yönetiminin sezonu tescil edip kendilerini şampiyon ilan ettiğini hopörlerden çalan meşhur "We are the champions" şarkısıyla öğrendi. Sevinç sırasında sosyal mesafe kuralları da unutuldu!

İKİ TAKIM 1. LİGE YÜKSELDİ

Portekiz'de Primeira Liga'nın bir alt ligi olan LigaPro'da sezon bitime 11 maç kala noktalandı. Yapılan resmi açıklamaya göre CD Nacional ve Farense, Primeira Liga'ya yükseltildi. Hükümetin profesyonel futbolda yalnızca Primeira Liga ve Portekiz Kupası'nın oynanacağını açıklamasının ardından 12 Mart'ta askıya alınan ligde 50 puanla lider olan Nacional ve 48 puanla ikinci sıradaki Farense en üst ligin biletini aldı.