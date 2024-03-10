Portekiz'de seçimleri sağ ittifak kazandı

Portekiz devlet televizyonu RTP, yerel saatle 08.00 ile 19.00 (TSİ 11.00-22.00) arasında yapılan erken genel seçimlerle ilgili sandık başı anket sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, 230 sandalyeli Mecliste yüzde 29-33 oy oranıyla 83 ila 91 milletvekili çıkaran AD'nin, 116 olan Meclis çoğunluğunu elde edemediğinden azınlık veya koalisyon hükümeti kurması gerekecek.

Fotoğraf: AA SOSYALİST PARTİ (PS) BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ YAŞADI Ülkede 2015 yılından bu yana iktidarda olan ve 2022'deki son seçimlerde yüzde 41 oranında rekor oy çıkaran Sosyalist Parti (PS) ise büyük bir düşüş yaşayarak, yüzde 25-29 aralığına geriledi. Seçimlere yaklaşık 3 ay önce liderliğine seçtiği Pedro Nuno Santos ile katılan PS, 69 ila 77 milletvekili çıkardı. REKLAM Seçimlerde en büyük yükselişi, 2019'dan bu yana ülke siyasetinde yer alan, eski futbol yorumcusu Andre Ventura'nın liderliğini yaptığı aşırı sağcı Chega partisi elde etti.