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        Haberler BBC Dünya Portekiz'deki orman yangınlarında en az 7 kişi hayatını kaybetti

        Portekiz'deki orman yangınlarında en az 7 kişi hayatını kaybetti

        Portekiz genelinde devam eden orman yangınları nedeniyle üçü itfaiyeci olmak üzere en az yedi kişi öldü. Yangınlardan en fazla ülkenin orta ve kuzey kesimleri etkilendi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 18.09.2024 - 07:53 Güncelleme: 18.09.2024 - 07:53
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        Portekiz'deki orman yangınlarında en az 7 kişi hayatını kaybetti
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        Portekiz genelinde devam eden orman yangınları nedeniyle üçü itfaiyeci olmak üzere en az yedi kişi hayatını kaybetti. Yangınlardan en fazla ülkenin orta ve kuzey kesimleri etkilendi.

        Resmi açıklamalara göre ikisi kadın, biri erkek olmak üzere üç itfaiyeci Portekiz'in orta kesimindeki Coimbra'daki Tábua'da çıkan yangınla mücadele ederken hayatını kaybetti.

        Portekiz Başbakanı Luís Montenegro, "ülke çapında yayılan" orman yangınlarıyla 5 bine yakın itfaiyecinin mücadele ettiğini açıkladı.

        Portekiz merkezli haber ajansı Lusa'nın aktardığına göre ülkenin kuzeyindeki Porto ile Aveiro arasında on bin hektarlık alan halihazırda yandı.

        Portekiz'in Sivil Savunma Komutanı André Fernandes, Salı günü yerel saatle 13:00'te 65 yangının devam ettiğini söyledi.

        Yerel basında çıkan haberlere göre, yangından etkilenen bölgelerdeki hastanelere nefes alma güçlüğü çeken ve yaralı kişiler geldi. Buna göre ikisi ağır olmak üzere en az 12 itfaiyeci yaralandı.

        Polis, başkent Lizbon ile Porto arasındaki ana yol dahil olmak üzere otoyolları kapattı, düzinelerce ev yangın nedeniyle yok oldu.

        Avrupa Birliği (AB), şiddetli orman yangınlarıyla mücadeleye yardımcı olmak için Portekiz'e sekiz yangın söndürme uçağı göndereceğini açıkladı.

        AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bloğun "acilen harekete geçtiğini" ve diğer üye ülkeleri daha fazla yardım göndermeye teşvik ettiğini söyledi.

        Portekiz'de hâlihazırda 30 su bombardıman uçağı bulunuyor ve 1.500'den fazla itfaiye aracı konuşlandırılmış durumda ancak yetkililer, ek desteğe ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

        Sivil Savunma Teşkilatı hafta sonu Aveiro bölgesindeki çok sayıda yangın nedeniyle yaklaşık 70 kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

        Portekiz ve komşusu İspanya, bu yıl yaz mevsimine büyük oranda yağışlı bir giriş yaptıkları için ​daha az orman yangını yaşadılar. Ancak sıcak ve kurak koşullarda yangınlara karşı savunmasız durumdalar.

        İklim değişikliği, sıcak ve kuru hava riskini artırarak kontrol edilemeyen yangınların görülmesi olasılığını artırıyor.

        Dünya, Sanayi Devrimi'nden bu yana yaklaşık 1,1 derece ısındı ve sera gazı salımlarını azaltmak için hızlı çaba gösterilmediği sürece sıcaklıklar artmaya devam edecek.

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