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        Haberler Spor Futbol Portekiz fırsat tepti! - Futbol Haberleri

        Portekiz fırsat tepti!

        UEFA Uluslar Ligi Lig A 1. Grup 4. haftada Portekiz, deplasmanda İskoçya ile 0-0 golsüz berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 00:15 Güncelleme: 16.10.2024 - 00:15
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        Portekiz fırsat tepti!
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        UEFA Uluslar Ligi Lig A 1. Grup 4. hafta maçında Portekiz, İskoçya ile karşılaştı. Hampden Park'ta oynanan maç 0-0 sona erdi.

        Portekiz'in yıldız ismi Cristiano Ronaldo maçta 90 dakika sahada kaldı.

        Bu sonucun ardından Portekiz puanını 10'a çıkardı. İskoçya ise grupta ilk puanını aldı.

        Grubun bir sonraki maçında İskoçya, Hırvatistan ile oynayacak. Portekiz ise Polonya ile karşılaşacak.

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