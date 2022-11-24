Ve sıra Ronaldolu Portekiz'de! Dünya Kupası'nın iddialı ekiplerinden Portekiz, 2022 Katar'da H Grubu'ndaki ilk maçını Gana ile oynuyor.

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerinde eksik olan Dünya Kupası'nı kaldırma hedefiyle Katar'daki turnuvaya başlıyor. Yıldız futbolcu kariyerinde 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

İki ülke milli takımları daha önce 1 kez karşı karşıya geldi. 2014 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçını Portekiz 2-1 kazandı.

Dünya kupalarında 30 maç yapan Portekiz, bunların 14'ünü kazandı, 6'sında berabere kaldı, 10'unu ise kaybetti. Portekiz, Dünya Kupası tarihi boyunca 49 gol attı ve kalesinde 35 gol gördü.

Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 7 kez katıldı. Portekiz, turnuvadaki en iyi derecesini, ilk tecrübesini yaşadığı 1966 yılında elde etti. Eusebio'nun sürüklediği takım, klasman karşılaşmasında Sovyetler Birliği'ni 2-1 mağlup ederek 3'üncü oldu. Almanya 2006'da da yarı finale yükselmeyi başaran Portekiz, son olarak katıldığı Rusya 2018'de ise son 16'da turnuvaya veda etti.

Play-off'lara kalan Portekiz, yarı finalde sahasında Türkiye'yi 3-1 yendi. Santos'un ekibi finalde de Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Grupta Sırbistan ile çekişen Portekiz, oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 17 puan topladı.

Fernando Santos'un 2014'ten bu yana teknik direktörlüğünü yaptığı ve 2016'da tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğuna taşıdığı Portekiz, Avrupa elemelerinde Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg ve Azerbaycan'ın bulunduğu A Grubu'nda mücadele etti.

Portekiz'in kadrosunda bir dönem Beşiktaş forması giyen deneyimli savunma oyuncusu Pepe de yer alıyor.

Ronaldo, Eusebio'dan (1966) sonra Dünya Kupası'nda gol krallığını elde eden ikinci Portekizli olma hedefini de taşıyor. Beşinci kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Ronaldo, şampiyonadaki ilk kupasını da kazanmayı hedefliyor.

Daha önceki turnuvalarda Eusebio, Coluna, Simoes, Jose Augusto, Torres, Jaime Graca, Rui Costa ve Luis Figo gibi isimlerin parladığı Portekiz, Katar'a Cristiano Ronaldo'nun önderliğinde gelecek.

GANA DAHA ÖNCE ÜÇ KEZ KATILDI

Gana Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 3 kez katıldı. Afrika ülkesi, ilk katıldığı kupa olan Almanya 2006'da İtalya, Çek Cumhuriyeti ve ABD'nin bulunduğu grupta 2 galibiyet alarak 2. tura çıktı ancak Brezilya'ya 3-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

Gana, sonraki turnuva Güney Afrika 2010'da ise çeyrek finale yükselerek oldukça sükse yaptı. Almanya, Sırbistan ve Avustralya ile yarıştığı gruptan çıkan Gana, 2. turda karşılaştığı ABD'yi Gyan'ın uzatmalardaki golüyle 2-1 mağlup ederek son 8'e kaldı ama çeyrek finalde Uruguay'a penaltılar sonucunda yenilerek elendi.