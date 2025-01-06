Sporting- Porto maçı heyecanı sürüyor. İki takım arasında oynanan 100 maçın 41'i Porto'nun üstünlüğüyle sonuçlanırken, 30 mücadelede kazanan taraf Sporting oldu. Karşılaştıkları 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverler, karşılaşmanın yayıncı kuruluşunu ve tarihini araştırmaya başladı. Peki, Sporting- Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...