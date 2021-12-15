A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 24 Mart 2022’de Portekiz ile deplasmanda yapacağı müsabaka, Porto’da oynanacak. Dragao Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 22.45’te başlayacak. Ayrıca TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takım'ın Portekiz’i eleyip play-off finaline kalması halinde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle Türkiye’de yapacağı karşılaşmanın Konya’da oynanmasını kararlaştırdı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak.
Öte yandan, A Milli Takım Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022’deki milli maç takvimi içerisinde Türkiye’de özel bir maç yapacak. Bu karşılaşma ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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