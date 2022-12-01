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Haberler Dünya Kupası 2022
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Portekiz turu garantiledi, Güney Kore kazanmak zorunda

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna garantileyen Portekiz, H Grubu'nda yarın Güney Kore ile karşılaşacak.

Portekiz turu garantiledi, Güney Kore kazanmak zorunda

Education City Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

Turnuvaya 3-2'lik Gana galibiyetiyle başlayan Portekiz, ikinci maçında da Uruguay'ı 2-0 yendi.

Uruguay ile berabere kalan Asya temsilcisi Güney Kore ise 2-0'dan 2-2'ye getirdikleri Gana mücadelesini 3-2 kaybetti.

Portekiz, alacağı galibiyet ya da beraberlikle liderliği garantileyebilir. Yenilmesi halinde Gana, Uruguay karşısında farklı kazanırsa ikinci sıraya gerileyerek G Grubu lideri ile eşleşme tehlikesi bulunuyor.

Tur için Güney Kore'ye mutlak galibiyet gerekiyor. Aynı puana sahip Uruguay'ın da kazanması durumunda tur atlayan takımı averaj belirleyecek.

Güney Kore'nin eksi 1, son sıradaki Uruguay'ın ise eksi 2 averajı var.

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